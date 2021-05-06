وفد تركي يتفقد الإجراءات وعمليات التشغيل بمطار معيتيقة

أفادت مصلحة المطارات التابعة لوزارة المواصلات، إن وفد فني تابع لشركة الخطوط الجوية التركية قام بزيارة رسمية لمطار معيتيقة الدولي، اليوم الخميس، وذلك لمعاينة وتقييم المطار ومرافقه وتحديد إمكانية تشغيل رحلات جوية تجارية بين البلدين.

وقال البيان الصادر، إن الوفد كان في استقباله مدير عام مطار معيتيقة الدولي ومدير إدارة التشغيل والتسهيلات بالمصلحة ومدير مكتب الأمن بمصلحة الطيران المدني ومدير مكتب الأمن والسلامة ورؤساء الأقسام الفنية بالمطار.

ولفت البيان الصادر، إلى أنه تم خلال الزيارة إجراء جولة تفقدية لبعض مرافق المطار بما في ذلك محطة الركاب ومنطقة فرز وتجميع الحقائب وبرج المراقبة الجوية وساحة وقوف الطائرات.

وأشار البيان، إلى أن الوفد فحص أجهزة تفتيش الحقائب الآلية والتعرف على الإجراءات الواجب إتباعها من قبل المسافرين منذ وصولهم المطار وإلى حين مغادرته وذلك للتأكد من مطابقتها لما تنص عليه التوصيات الصادرة عن المنظمة الدولية للطيران المدني.