الأداء الأسبوعي للدولار مقابل الدينار ( 29 أبريل – 6 مايو 2021)

تباين أداء السعر الرسمي والموازي لصرف الدولار في تعاملات الأسبوع مقابل الدينار الليبي هذا الأسبوع.

وحسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي، ارتفعت العملة الأميركية بفارق قرشين اثنين، مسجلة 4.49، اليوم الخميس، مقابل 4.47 دينار الخميس الماضي، وفي حين استقر الجنيه الاسترليني في التعاملات الأسبوعية عند 6.24 دينار، هبط سعر اليورو بفارق ثلاثة قروش مسجلا 5.39 د‫ينار مقابل 5.42 د‫ينار.

وفي السوق الموازية، تراجع سعر العملة الأميركية هذا الأسبوع بفارق قرشين اثنين مسجلا 5.11 دينار مقابل 5.13 دينار نهاية الأسبوع الماضي، كما هبط اليورو بفارق 10 قروش عند 6.05 دينار مقابل 6.15 دينار، والجنيه الإسترليني بفارق 5 قروش مسجلا 6.95 دينار مقابل 7 دنانير، حسب تجار وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل الاجتماعي.

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