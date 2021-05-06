الخارجية المصرية:  المباحثات مع تركيا ناقشت الوضع في ليبيا

أخبار ليبيا 24

أكدت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الخميس، أن المباحثات الاستكشافية بين وفدي مصر وتركيا ناقشت الوضع في ليبيا.

وأكدت الوزارة في بيان عبر صفحتها الرسمية بـ فيسبوك، “إن المباحثات بين وفدي مصر وتركيا التي عقدت في القاهرة وتواصلت ليومين برئاسة نائب وزير الخارجية المصري، حمدي سند لوزا، ونائب وزير خارجية تركيا، سادات أونال، كانت صريحة ومعمقة، حيث تطرقت إلى القضايا الثنائية”.

كما تم خلال المباحثات التطرق إلى عدد من القضايا الإقليمية، لا سيما الوضع في ليبيا وسوريا والعراق وضرورة تحقيق السلام والأمن في منطقة شرق المتوسط.

وأضافت الوزارة أن الجانبان سيقومان بتقييم نتيجة هذه الجولة من المشاورات والاتفاق على الخطوات المقبلة.