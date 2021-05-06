مصادر إعلامية: إصابة قائد زورق إيطالي برصاص تحذيري لخفر السواحل الليبي

أصيب قائد زورق صيد إيطالي بأعيرة تحذيرية أطلقها خفر السواحل الليبي قبالة سواحل مصراتة شمال غرب ليبيا.

وبينت وكالة نوفا الإيطالية أنقارب الصيد أليزيو تابع للدورية البحرية لميناء مازارا ديل فالو مؤكدة أنه لا توجد معلومات إضافية متاحة حاليًا حول خطورة إصابات القائد.

وأضاف المصدر أنه بحسب المعلومات الأولية، كان قارب الصيد مع قوارب صيد إيطالية أخرى عندما وصل إليه زورق دورية ليبية.

وهرب اليزيو قبل أيام مع ستة زوارق صيد أخرى من محاولة الاستيلاء بواسطة قارب مطاطي تابع للجيش الليبي قبالة سواحل بنغازي.