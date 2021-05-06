المغرب يستدعي سفيرته في ألمانيا للتشاور بسبب "مواقف عدائية" على خلفية نزاع الصحراء الغربية

أعلنت وزارة الخارجية المغربية الخميس استدعاء سفيرتها في ألمانيا للتشاور بسبب ما وصفته بـ”مواقف عدائية تنتهك المصالح العليا للمملكة” خاصة فيما يتعلق بقضية الصحراء الغربية. وأرجعت الخارجية المغربية قرارها إلى محاولة برلين استبعاد المملكة من دون مبرر من المشاركة في بعض الاجتماعات الإقليمية المخصصة للملف الليبي والتي عقدت في برلين، كما اتهم بيان الخارجية السلطات الألمانية “بالتواطؤ” مع أحد المدانين السابقين بارتكاب أعمال إرهابية. من جهتها ردت وزارة الخارجية الألمانية قائلة إنها “لا تفهم هذه الاتهامات”.

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