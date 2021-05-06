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بلدي سبها يطالب الأجهزة الأمنية بالتصدي للبناء العشوائي

تم النشر منذُ 6 دقائق
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

طالب المجلس البلدي سبها، اليوم الخميس، الجهات الأمنية والضبطية بالقيام بمهامها واتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي لظاهرة البناء العشوائي بالبلدية.

وفي بيان له عبر صفحته بـ فيسبوك، أكد المجلس استمرار ظاهرة البناء العشوائي والتعدي على المساحات والمباني العامة.

وكشف البيان عن استغلال البعض المسطحات الخضراء والحدائق والميادين والبناء على الأرصفة، دون الأخذ في الاعتبار المخططات والمعايير الفنية المعتمدة في التخطيط، وتحويلها إلى مراكز نشاط تجاري غير مشروع، بالمخالفة للإجراءات القانونية.

ودعا المجلس المواطنين إلى التعاون مع الجهات الأمنية للحفاظ على الممتلكات العامة والمظهر العام للمدينة.

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البناء العشوائي المجلس البلدي سبها

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