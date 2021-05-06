وزير النفط: لن ندخر جهداً لرفع معاناة أهلنا في الجنوب

التقى وزير النفط والغاز محمد إمحمد عون بمكتبه اليوم الخميس عددا من أعضاء مجلس الدولة الاستشاري عن مناطق الجنوب.

وقالت وزارة النفط والغاز في بيان لها طالعته “الساعة 24″، إن الاجتماع تناول عددا من المواضيع التي تهم المواطنين من سكان مناطق الجنوب الليبي.

وأوضح البيان أن الاجتماع ناقش مشروع إنشاء مصفاة لتكرير النفط في الجنوب الليبي لحل مشاكل توفر الوقود وغاز الطهي، وملف التوظيفات، ومدى إمكانية إيجاد فرص عمل للخريجين ممن يسكنون المناطق المجاورة لمواقع العمليات النفطية.

وتطرق الاجتماع لتوفير الخدمات المناسبة للسكان، وإتاحة الفرص للشركات المحلية للمشاركة في تنفيذ بعض الأعمال والمشاريع، وإعطائها الأولوية في ذلك ضمن برامج التنمية المستدامة.

كما بحث الاجتماع إتاحة الفرصة لسكان مناطق الجنوب من الاستفادة واستعمال خدمات طيران النفط، خاصة في الحالات الطارئة، وذلك نظراً لعدم توفر رحلات جوية من وإلى مطارات مدن الجنوب.

من جهته، أكد عون أن الوزارة لن تدخر جهداً في سبيل توفير كل ما يلزم من إمكانيات متاحة، واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها أن تحقق تطلعات أهلنا في الجنوب وترفع المعاناة عنهم.