وزارة الداخلية تعلن أولوياتها الأمنية خلال 100 يوم

أعلنت وزارة لداخلية بحكومة الوحدة الوطنية أن أولوياتها الأمنية خلال الـ100 يوم الأولى والتي تبدأ من 11 أبريل وحتى 21 يونيو 2021.

وبينت وزارة الداخلية أن أهدافها قصيرة الأجل تتمثل في توحيد المؤسسات الشرطية وإعادة التمركز والتموضع لكافة منتسبي الوزارة وإعداد موقف مالي بالالتزامات القائمة على الوزارة والعمل على تمهيد أرضية أمنية لانتخابات 24 ديسمبر 2021 وتعديل الهيكل التنظيمي للوزارة وفق متطلبات المرحلة إلى جانب تقديم الدعم لمديريات الأمن والإدارات العامة بالوزارة لممارسة مهامها بكل فاعلية ووضع تصور عام لمواكبة الأحداث الخاصة بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والإتجار بالبشر.

وأكدت الوزارة أن أهدافها الاستراتيجية تتمثل في التأكيد على مبدأ سيادة القانون والحفاظ على هيبة الدولة وتعزيز الوحدة الوطنية وقيم الولاء والانتماء بين أبناء الوطن وتعزيز الاستقرار الأمني والسلم المجتمعي والسلامة العامة وحماية الحريات العامة وحقوق الإنسان وعقد اتفاقات لتعزيز التعاون الأمني والحماية المدنية وتطوير الاتفاقيات لتعزيز التعاون الأمني والحماية المدنية ورفع كفاءة المؤسسات ودمج أفراد التشكيلات المسلحة بالوزارة وفق التشريعات بالدولة الليبية.