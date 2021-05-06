ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ سبها |

06 May, 2021

طالب المجلس البلدي سبها، اليوم الخميس، الجهات الأمنية والضبطية بالقيام بمهامها واتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي لظاهرة البناء العشوائي بالبلدية.

و أكد المجلس في بيان له استمرار ظاهرة البناء العشوائي والتعدي على المساحات والمباني العامة ،مؤكدا عن استغلال البعض المسطحات الخضراء والحدائق والميادين والبناء على الأرصفة، دون الأخذ في الاعتبار المخططات والمعايير الفنية المعتمدة في التخطيط، وتحويلها إلى مراكز نشاط تجاري غير مشروع، بالمخالفة للإجراءات القانونية.

ودعا المجلس المواطنين إلى التعاون مع الجهات الأمنية للحفاظ على الممتلكات العامة والمظهر العام للمدينة.