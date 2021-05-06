وزير المواصلات يبحث مع وفد تركي متطلبات استئناف الرحلات بين البلدين

بحث وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية محمد سالم الشهوبي اليوم الخميس مع وفد فني وأمني من الخطوط الجوية التركية متطلبات استئناف الرحلات الجوية بين البلدين.

وبين مكتب شؤون الإعلام بوزارة المواصلات أن الجانبين بحثا في مقر الوزارة بالعاصمة طرابلس بعض البنود المهمة لإعادة تشغيل الرحلات الجوية بين البلدين.

وأجرى الوفد زيارة ميدانية لمطار معيتيقة الدولي، للاطلاع على الاجراءات الأمنية المتخذة ولمعاينة ولتقييم المطار ومرافقه ولتحديد إمكانية تشغيل رحلات جوية تجارية بين البلدين .