المستشار صالح ووزير العمل يبحثان برامج الوزارة للحد من البطالة

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بحث رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، مع وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، علي العابد، البرامج الموضوعة للحد من البطالة.

جاء ذلك وفق بيان المجلس عبر موقعه الرسمي، اليوم الخميس، حيث بحث اللقاء الذي عقد بالقبة خطة عمل الوزارة والبرامج التي تم وضعها والتي تستهدف عدد من شرائح المجتمع أهمها شريحة الخريجين الباحثين عن العمل.

وأكد رئيس مجلس النواب، دور الوزارة الهام في تأهيل وتدريب الخريجين الباحثين عن العمل بالإضافة إلى تنظيم سوق العمل فيما يخص ملف العمالة الوافدة.