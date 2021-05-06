اتفاق بين اليونيسف ووزارة الموارد المائية لتوفير خدمات المياه والصرف الصحي

وقعت اليونيسف ووزارة الموارد المائية اتفاقية لتوسيع نطاق تعاونهما في قطاع المياه والصرف الصحي في إطار خطة العمل السنوية للعامين 2021-2022.

و تمثل خطة العمل السنوية شراكة فعالة بين اليونيسف ووزارة الموارد المائية والمؤسسات التابعة لها لتقديم الدعم الفني في مختلف المجالات.

و تشمل مجالات الدعم، على سبيل المثال لا الحصر، تنسيق وتوفير الخدمات الأساسية وخدمات الطوارئ بما في ذلك استجابة لكوفيد-١٩ – سيكون هذا مع التركيز على مصادر الطاقة البديلة غير التقليدية مثل الأنظمة الشمسية؛ بناء القدرات وتدريب المؤسسات ذات الصلة؛ تطوير وتحديث الاستراتيجيات والسياسات القطاعية ذات الصلة.

وستساهم الأنشطة المتفق عليها لدعم الخطط الوطنية بشكل عام، وستلعب على المدى الطويل دورًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما ضمان توافر خدمات المياه والصرف الصحي وإدارتها بشكل مستدام بحلول عام 2030.

واعربت اليونيسف عن خالص امتنانها لوزارة الموارد المائية على قيادتها ودعمها وتتطلع إلى التعاون في المستقبل من أجل التنفيذ الناجح لخطة العمل السنوية.