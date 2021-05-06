الرعيض: قرار تحويل منحة الزوجة والأبناء للمصارف يحسب للمؤتمر الوطني العام

أعاد محمد الرعيض عضو مجلس النواب عن مدينة مصراتة، التذكير بما سماه دور المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته في تحويل 3 شهور من مستحقات منحة الزوجة والأبناء إلى المصارف.

وكتب الرعيض على حسابه بموقع فيسبوك اليوم الخميس قائلا: “أرحب بخطوة تحويل ثلاثة أشهر من منحة الزوجة والأبناء إلى المصارف التجارية بعد أكثر من سبع سنوات من إقرارها من قبل المؤتمر الوطني العام، وأتمنى أن تكون خطوة تمهد لإجراء إصلاحات اقتصادية طويلة المدى” وفق قوله.

وكانت إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي، عقدت أول من أمس الثلاثاء، اجتماعاً ضم عدد من مديري الإدارات بمصرف ليبيا المركزي وبحضور مدراء المصارف التجارية ومدير مشروع منحة الزوجة والأبناء والمراقب المالي بوزارة الشؤون الاجتماعية .

وتناول الاجتماع السبل الكفيلة والآليات التى تضمن وصول منحة الزوجة والأبناء إلى كافة مستحقيها بأيسر السبل، وتم الاتفاق على أن تباشر الوزارة إحالة المنحة للمصارف خلال هذا الأسبوع.

وتم الاتفاق على كامل القيمة المخصصة من وزارة الشؤون الاجتماعية للمصارف التجارية والتي بدورها ستشرع في إضافة المبالغ لحسابات الأسر المستفيدة، حتى تتوفر لديها السيولة الكافية لمواجهة الطلب والسحوبات من حسابات المستفيدين من علاوة الأبناء.