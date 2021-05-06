ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

06 May, 2021

وقعت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات اليوم، اتفاقية تعاون مع الهيئة العامة للمعلومات، وذلك في إطار الجهود التي تبذل لإجراء الانتخابات في ال24 من ديسمبر المقبل.

هذا وقام بتوقيع الاتفاقية كل من رئيس مجلس المفوضية، عماد السايح، ورئيس الهيئة العامة للمعلومات، عبد الرؤوف البيباص، في خطوة تهدف إلى زيادة التعاون في مجال المعلومات الخاصة بسجلات الناخبين، وذلك لتحقيق الاستفادة المطلوبة من المعلومات المضمنة في قواعد البيانات، بما يخدم المصلحة العامة.