أمغيب: إقالة الرئاسي لـ الطرابلس من جهاز المخابرات خطوة في الاتجاه الصحيح

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قال عضو مجلس النواب الليبي، سعيد امغيب، اليوم الخميس، إن المجلس الرئاسي يخطو خطواته الأولى في الاتجاه الصحيح.

وفي تدوينة على فيسبوك، كتب أمغيب يقول: “المجلس الرئاسي يخطو خطواته الأولى في الاتجاه الصحيح، في الحقيقة منذ فترة طويلة لم أجد ما يدعو للتفاؤل والأمل في كثير من القرارات، لكن قرار إقالة عماد الطرابلسي اليوم بعث الأمل في قلب كل ليبي غيور على وطنه وسيادة أرضه”.

وكان قد أصدر المجلس الرئاسي القرار رقم 17 لعام 2021 ، وذلك بشأن تكليف حسين محمد خليفة العائب بمهام رئيس جهاز المخابرات الليبية، ويخلف العائب في منصبه الجديد عماد الطرابلسي الذي أصدر فائز السراج رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق، المنتهية ولايته قرارا في سبتمبر الماضي بتكليفه.