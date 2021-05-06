«قادة ثوار ليبيا»: تصريحات المنقوش «طائشة» ولن «نعض يد» تركيا التي ساعدتنا

أصدر ما يعرف بـ”تجمُّع قادة ثوار ليبيا”، بيانا حول تصريحات وزير الخارجية نجلاء المنقوش الخاصة بضرورة انسحاب القوات التركية من ليبيا.

وقال التجمع:” تابعنا نحن – تجمُّع قادة ثوار ليبيا- التصريحات التي صدرت عن وزيرة الخارجية الليبية، في المؤتمر الصحفي الذي جمعها مع وزير الخارجية التركي، في طرابلس يوم 2021/5/3م، حيث طالبت بإخراج القوات التركية من بلادنا، متناسية أن هذه القوات جاءت بناءً على اتفاقية أمنية بين البلدين، في الوقت الذي تعجُّ فيه المنطقة الشرقية بالمرتزقة” على حد زعمه.

وتابع التجمع المليشياوي:” نقدم اعتذارنا لدولة تركيا “حكومةً وشعباً” على هذه التصريحات، التي لا تمثلنا إطلاقاً، فليست من أخلاقنا أن نعضَّ اليد التي ساعدتنا في دفاعنا عن طرابلس “وهلْ جزاءُ الإحسانِ إلَّا الإحسان ” على حد تعبيره.

وادعى التجمع، أن هذه التصريحات تدُّل- بما لا يدع مجالاً للشكِّ- بموالاة الوزيرة لمجرم الحرب وأسير تشاد- في أشارة إلى القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر- وإرضائها لمحور الشَّرِّ المتكالب على بلادنا.

واستطرد:” نحذر حكومة الوحدة الوطنية، من تبِعاتِ مثل هذه المواقف الطائشة، ونحمِّلها المسؤلية الكاملة في ذلك “.

واختتم:” نؤكد على موقفنا الثابت في الدفاع عن ثورتنا الخالدة، ولن نفرط في دماء شهدائنا، وأنَّ أيدينا على الزناد في كلِّ وقت وحين “.

وكانت وزير الخارجية «نجلاء المنقوش»، قد عقدت مؤتمرا صحافيا، مشتركا مع وزير الخارجية التركي « مولود شاووش اوغلو»، الإثنين الماضي، عقب اللقاء مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية.

ودعت المنقوش تركيا للتعاون فيما يتعلق بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار ومخرجات مؤتمر برلين بما في ذلك إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية في إطار دعم سيادة ليبيا.