ليبيا توسّع تعاونها مع “يونيسف” بمجال المياه والصرف الصحي

وقعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف”، ووزارة الموارد المائية اتفاقية لتوسيع نطاق تعاونهما في قطاع المياه والصرف الصحي في إطار خطة العمل السنوية للعامين 2021-2022.

وقالت المنظمة في بيان، إن خطة العمل السنوية تمثل شراكة فعالة بين اليونيسف ووزارة الموارد المائية والمؤسسات التابعة لها لتقديم الدعم الفني في مختلف المجالات.

ولفت البيان إلى أن مجالات الدعم، تشمل على سبيل المثال لا الحصر، تنسيق وتوفير الخدمات الأساسية وخدمات الطوارئ بما في ذلك استجابة لكوفيد-١٩ – سيكون هذا مع التركيز على مصادر الطاقة البديلة غير التقليدية مثل الأنظمة الشمسية؛ بناء القدرات وتدريب المؤسسات ذات الصلة؛ تطوير وتحديث الاستراتيجيات والسياسات القطاعية ذات الصلة.

وأكدت “يونيسف” أن الأنشطة المتفق عليها ستساهم في دعم الخطط الوطنية بشكل عام، وستلعب على المدى الطويل دورًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما ضمان توافر خدمات المياه والصرف الصحي وإدارتها بشكل مستدام بحلول عام 2030

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