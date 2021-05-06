ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

06 May, 2021

صادرت دورية لكتيبة سبل السلام بمدينة الكفرة، شاحنتي وقـود كانتا في طريق العـودة قادمتين من دولة تشاد.

وقالت الكتيبة التابعة للقيادة العامة للجيش ،إن دورية كبيرة خرجت خلال الايام الماضية في مهمة استطلاعية استمرت لعدة أيام، جابت خلالها مساحات شاسعة من الصحـراء الجنـوبية والشرقية والغربية لتأمينها ومكافحة ضعاف النفوس الذين يمتهنون تهريب الوقود والسلع التموينية وغيرها.