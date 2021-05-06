ليبيا الان

نورلاند يؤكد للافي دعم أمريكا لجهود المجلس الرئاسي

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، مواصلة دعم الولايات المتحدة لجهود المجلس الرئاسي، الذي يقوم بها على صعيد توحيد المؤسسة العسكرية، بالإضافة لعمله على ملف المصالحة الوطنية، ومشروع الانتخابات.

جاء ذلك خلال لقاء عقده عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، مع السفير الأمريكي، بالعاصمة التونسية، الخميس، في إطار التشاور المتواصل بين ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية، حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ولفت اللافي في بيان إلى أن “الولايات المتحدة الأمريكية دعمت للسلطة التنفيذية المنتخبة من الحوار السياسي، المتمثلة في المجلس الرئاسي الليبي، وحكومة الوحدة الوطنية، وهي مستمرة في دعم المسار الديمقراطي، والاستقرار الأمني والعسكري، ودعم توحيد المؤسسات”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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