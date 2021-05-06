استعداد أمريكي للتعاون مع ليبيا بشأن توفير لقاح كورونا

أبدى السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، استعداد الشركات الأمريكية للتعاون في القطاع الصحي وخاصة فيما يخص توفير اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وأكد نورلاند، خلال اجتماع مع وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية علي الزناتي عبر تقنية زووم، الأربعاء، على دعم بلاده للقطاع الصحي في ليبيا، وفق بيان لوزارة الصحة، نشرته اليوم الخميس.

وتم خلال الاجتماع مناقشة سبل التعاون بين البلدين في القطاع الصحي، ومدى الإستفادة من الخبرات الأمريكية المتعددة في هذا المجال، فيما رحّب الزناتي بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية في مجال تطوير القطاع الصحي”.

كما تطرق الإجتماع إلى الوضع الوبائي العالمي والمتمثل في وباء فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19)، وضرورة تكاتف جميع الجهود للقضاء عليه من خلال مناقشة آلية توفير اللقاحات.

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