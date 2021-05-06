وزارة الشؤون الاجتماعية تعلن بدء صرف ثلاثة أشهر من منحة الزوجة والأبناء إلى مستحقيها

أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية، بدء صرف ثلاثة أشهر من منحة الزوجة والأبناء إلى مستحقيها عبر المصارف، اليوم الخميس، وفق ما نشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

وقال الوزارة إن جهودها توجت «بوصول منحة الزوجة والأولاد دون سن 18 عن الأشهر يناير وفبراير ومارس من العام 2021 إلى مستحقيها حيث باشرت كافة المصارف التجارية العاملة منذ صباح اليوم الخميس 6 مايو 2021 في توزيع المنحة على مستحقيها».

وطمأنت وزارة الشؤون الاجتماعية «بقية الشرائح المشمولة بالمنحة وفقا للقانون رقم (27) لسنة 2013 بأن الجهود لازالت مستمرة من أجل صرف المنحة لهم في أقرب الآجال».

وهنأت الوزارة الليبيين بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، مشيدة بجهود رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة على المتابعة المستمرة وتعليماته المباشرة للوزارة من أجل وصول المنحة لمستحقيها.

– الكيلاني: إيداع المبالغ المالية لمنحة الزوجة والأبناء بحسابات المواطنين بداية الأسبوع المقبل

– «المركزي»: إحالة منحة الزوجة والأبناء إلى المصارف هذا الأسبوع

– الدبيبة: تسييل مليار و75 مليون دينار لصرف علاوة الزوجة والأبناء

وأعلن المصرف المركزي يوم الثلاثاء، عن إحالة منحة الزوجة والأبناء إلى المصارف التجارية تمهيدا لإيداعها في حسابات مستحقيها من المواطنين، وذلك في ختام اجتماع موسع شهدته إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي بالخصوص.

والخميس الماضي، وقعت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية وفاء الكيلاني، على الإجراءات الخاصة بالتحويلات المالية المتعلقة بمنحة الزوجة والأبناء لفئة الأولاد دون سن 18 عاما، وذلك تمهيدا لإيداع المبالغ المالية الخاصة بالمنحة في حسابات المواطنين.

وأصدرت حكومة الوحدة الوطنية قرارا بصرف منحة الزوجة والأبناء، وفق ما أكده رئيسها عبدالحميد الدبيبة، في كلمة وجهها لليبيين في الرابع من أبريل الجاري.

وأكد الدبيبة قبل أيام، تسييل مليار و75 مليون دينار، لحساب وزارة الشؤون الاجتماعية لصرف علاوة الزوجة والأبناء، منوها خلال كلمته في اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث للعام الجاري 2021، الثلاثاء، إلى أن صرف زيادة المعاشات الأساسية عن يناير وفبراير ومارس لمستحقيها.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا