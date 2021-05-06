تأييد أميركي “كامل” لموقف المنقوش من المرتزقة

أكد السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، تأييد بلاده الكامل لدعوة وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، لخروج القوات الأجنبية من ليبيا.

ونشرت السفارة الأمريكية لدى ليبيا تصريحا لنورلاند قال فيه: “نؤيد تأييدا كاملا دعوة وزيرة الخارجية المنقوش الواضحة لخروج القوات الأجنبية من أجل سيادة ليبيا واستقرارها”.

ودعت المنقوش في أكثر من مناسبة رسمية، إلى تسريع خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، ومراجعة آلية تطبيق وقف النار بشكل يسمح بإجراء الانتخابات في ظروف آمنة ومستقرة.

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