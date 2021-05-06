 وزارة النفط تبحث رفع المعاناة عن الجنوب

أخبار ليبيا 24

التقى وزير النفط والغاز، محمد عون، بمكتبه، اليوم الخميس، عددا من أعضاء مجلس الدولة الاستشاري عن مناطق الجنوب.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن الاجتماع تناول عددا من المواضيع التي تهم المواطنين من سكان مناطق الجنوب الليبي.

وأوضح البيان أن الاجتماع ناقش مشروع إنشاء مصفاة لتكرير النفط في الجنوب الليبي لحل مشاكل توفر الوقود وغاز الطهي، وملف التوظيفات، ومدى إمكانية إيجاد فرص عمل للخريجين ممن يسكنون المناطق المجاورة لمواقع العمليات النفطية.

كما تطرق الاجتماع لتوفير الخدمات المناسبة للسكان، وإتاحة الفرص للشركات المحلية للمشاركة في تنفيذ بعض الأعمال والمشاريع، وإعطائها الأولوية في ذلك ضمن برامج التنمية المستدامة.

وبحث الاجتماع إتاحة الفرصة لسكان مناطق الجنوب من الاستفادة واستعمال خدمات طيران النفط، خاصة في الحالات الطارئة، وذلك نظراً لعدم توفر رحلات جوية من وإلى مطارات مدن الجنوب.

وبحسب البيان، أكد عون أن الوزارة لن تدخر جهداً في سبيل توفير كل ما يلزم من إمكانيات متاحة، واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها أن تحقق تطلعات أهلنا في الجنوب وترفع المعاناة عنهم.