ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

06 May, 2021

اعلن مدير مشروع منحة الزوجة والأولاد بوزارة الشؤون الاجتماعية، علي البوسيفي ،الخميس ،عن البدء في صرف منحة الأولاد لمن لم يتجاوزوا سن الثامنة عشرة وفق نص القانون وإحالتها للمصارف التجارية منذ نهاية الأسبوع الماضي.

وأضاف البوسيفي ،في تصريحات صحفية ،أن العمل يتم حالياً على إحالة منحة الزوجة بعد الانتهاء من فرزها حسب الشرائح المختلفة للسيدات الليبيات حسب ما نص عليه القانون من ربات بيوت وأرامل ومطلقات وأن صرفها سيتم حال الانتهاء منها.

ونوه البوسيفي إلى أن البنات فوق سن الــ18 ستتم معاملتهن كالأبناء.

في سياق متصل أشار البوسيفي إلى أن منحة الأولاد للزواجات المتزوجات من أجانب ستصرف بعد تجهيزها شرط الإقامة داخل ليبيا وعدم الإقامة خارجها لفترة تتجاوز الــ 3 أشهر ،وتشمل المنحة المقررة الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2021.