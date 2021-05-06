المستشار صالح يبحث مع وزير العمل خطة عمل الوزارة وبرامجها

التقى رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، في مكتبه بمدينة القبة، وزير العمل والتأهيل، علي العابد، وبحثا خطة عمل الوزارة، والبرامج التي تستهدف عددا من شرائح المجتمع وفي مقدمتها شريحة الخريجين الباحثين عن العمل، حيث أكد رئيس مجلس النواب على دور الوزارة المهم في تأهيل وتدريب الخريجين الباحثين عن العمل، بالإضافة إلى تنظيم سوق العمل فيما يخص ملف العمالة الوافدة.

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