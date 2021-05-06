عقيلة يبحث مع وزير العمل خطط تشغيل الخريجين الباحثين عن العمل

ناقش رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مع وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة علي العابد الرضا «خطة عمل الوزارة والبرامج التي تم وضعها والتي تستهدف عدد من شرائح المجتمع؛ أهمها شريحة الخريجين الباحثين عن العمل».

وخلال لقاء بمكتب رئيس مجلس النواب في مدينة القبة، أكد عقيلة «دور الوزارة المهم في تأهيل وتدريب الخريجين الباحثين عن العمل بالإضافة إلى تنظيم سوق العمل فيما يخص ملف العمالة الوافدة».

والتقي رئيس مجلس النواب يوم الثلاثاء وزير الاقتصاد محمد الحويج؛ حيث ناقشا الخطط والبرامج التي وضعتها الوزارة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين، وتوفير السلع الأساسية والاحتياجات الضرورية.

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