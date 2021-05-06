5 دول كبرى تدعو إلى تسهيل إجراء الانتخابات

طالبت سفارات ألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية في ليبيا، حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، ومجلس النواب بتسهيل انتخابات الرابع والعشرين من ديسمبر، والاتفاق على القاعدة الدستورية والأساس القانوني للانتخابات بحلول الأول من يوليو القادم.

وذكرت الدول الخمس في بيان مشترك بقرار مجلس الأمن بخصوص إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها بليبيا، مبينة أن الوقت الحالي ليس مناسبا لإجراء أي تغييرات من شأنها التعطيل في الهيئات ذات الصلة لضمان إنجاز التحضيرات حسب الجدول الزمني الذي حدده قرار مجلس الأمن.

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