اختتام مسابقة البحوث الإسلامية بمدرسة أوائل درنة

اختتمت في مدرسة أوائل درنة مسابقة البحوث الإسلامية التي يقيمها ويشرف عليها مكتب النشاط الطلابي بالمدرسة، والتي استمرت لمدة 3 أيام.
المسابقة تم خلالها مناقشة عدد من البحوث أمام لجنة التقييم والتحكيم، والتي تضمنت قصص الأنبياء والصحابة رضي الله عنهم.
اختتمت في مدرسة أوائل درنة مسابقة البحوث الإسلامية التي يقيمها ويشرف عليها مكتب النشاط الطلابي بالمدرسة، والتي استمرت لمدة 3 أيام.
المسابقة تم خلالها مناقشة عدد من البحوث أمام لجنة التقييم والتحكيم، والتي تضمنت قصص الأنبياء والصحابة رضي الله عنهم.
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