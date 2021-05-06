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اختتام مسابقة البحوث الإسلامية بمدرسة أوائل درنة

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

اختتمت في مدرسة أوائل درنة مسابقة البحوث الإسلامية التي يقيمها ويشرف عليها مكتب النشاط الطلابي بالمدرسة، والتي استمرت لمدة 3 أيام.

المسابقة تم خلالها مناقشة عدد من البحوث أمام لجنة التقييم والتحكيم، والتي تضمنت قصص الأنبياء والصحابة رضي الله عنهم.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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