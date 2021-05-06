اختتام مسابقة البحوث الإسلامية بمدرسة أوائل درنة

اختتمت في مدرسة أوائل درنة مسابقة البحوث الإسلامية التي يقيمها ويشرف عليها مكتب النشاط الطلابي بالمدرسة، والتي استمرت لمدة 3 أيام.

المسابقة تم خلالها مناقشة عدد من البحوث أمام لجنة التقييم والتحكيم، والتي تضمنت قصص الأنبياء والصحابة رضي الله عنهم.

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