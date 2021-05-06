مجموعة السبع الكبرى تدعو الحكومة الليبية لإجراء الانتخابات في موعدها

دعت مجموعة الدول السبع الكبرى في البيان الختامي لاجتماعاتها في لندن، دعت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة إلى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها، متعهدة بدعم آلية مراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا التي أقرها مجلس الأمن الدولي أخيرا.
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا
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