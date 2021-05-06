السفير الأمريكي لدى ليبيا: نؤيد دعوة المنقوش لخروج القوات الأجنبية

أعرب ‏السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، عن تأييده دعوة وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، لسحب الدول لقواتها الأجنبية من ليبيا، وعلى رأسها تركيا.

ونقل حساب السفارة الأمريكية لدى ليبيا على تويتر عن السفير الأمريكي قوله: “نؤيد تماما دعوة وزيرة الخارجية منقوش الواضحة لخروج القوات الأجنبية في صالح السيادة الليبية و الاستقرار”.

وكانت وزير الخارجية «نجلاء المنقوش»، قد عقدت مؤتمرا صحافيا، مشتركا مع وزير الخارجية التركي « مولود شاووش اوغلو»، الإثنين الماضي، عقب اللقاء مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية.

ودعت المنقوش تركيا للتعاون فيما يتعلق بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار ومخرجات مؤتمر برلين بما في ذلك إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية في إطار دعم سيادة ليبيا.