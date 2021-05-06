ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ وكالات |

06 May, 2021

دعت 5 دول غربية، الخميس، إلى تسهيل الانتخابات الليبية المقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول القادم والاتفاق على قاعدة دستورية لها.

جاء ذلك في بيان مشترك لسفارات ألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة لدى ليبيا حول أهمية المؤسسات للتجهيز للانتخابات في وقتها المحدد، نشرته السفارة الأمريكية عبر حسابها على تويتر.

وقال البيان: “نذكّر أن قرار مجلس الأمن رقم 2570 دعا السلطات والمؤسسات الليبية بما في ذلك حكومة الوحدة الوطنية ومجلس النواب، إلى تسهيل انتخابات 24 ديسمبر، والاتفاق على القاعدة الدستورية والأساس القانوني للانتخابات بحلول يوليو/ تموز 2021، بالإضافة إلى الترتيبات السياسية والأمنية”.

وأضاف: “الاستعدادات الفنية واللوجستية مهمة وأساسية، ونعتقد أن الوقت الحالي ليس هو الوقت المناسب لإجراء أي تغييرات من شأنها التعطيل في الهيئات ذات الصلة، والتي لها دور أساسي في التجهيز للانتخابات خلال الجدول الزمني الذي حدده قرار مجلس الأمن رقم 2570”.

وتعمل اللجنة الفنية بمجلس النواب والمعنية باختيار مرشحي المناصب السيادية حاليا على إجراء انتخابات لاختيار رؤساء جدد للمناصب السيادية والتي من ضمنها المفوضية الوطنية العليا لانتخابات.