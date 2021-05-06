حكومة الدبيبة توقع اتفاقية مع «اليونيسيف» للتعاون في مجال المياه والصرف الصحي

وقعت منظمة اليونيسيف التابعة للأمم المتحدة والمعنية بشؤون الطفل، ووزارة الموارد المائية، اليوم الخميس، اتفاقية لتوسيع نطاق تعاونهما في قطاع المياه والصرف الصحي في إطار خطة العمل السنوية للعامين 2021 – 2022.

وبحسب وكالة “وال”، فإن الاتفاقية جاءت ضمن خطة العمل السنوية بمثابة شراكة فعّالة بين اليونيسيف، ووزارة الموارد المائية والمؤسسات التابعة لها لتقديم الدعم الفني في مختلف المجالات، تشمل مجالات الدعم على سبيل المثال، وتنسيق وتوفير الخدمات الأساسية وخدمات الطوارئ بما في ذلك استجابة لكوفيد – 19 .

وتابع البيان، أن ذلك سيكون هذا مع التركيز على مصادر الطاقة البديلة غير التقليدية مثل الأنظمة الشمسية؛ بناء القدرات وتدريب المؤسسات ذات الصلة؛ تطوير وتحديث الاستراتيجيات والسياسات القطاعية.

وستساهم الأنشطة المتفق عليها لدعم الخطط الوطنية بشكل عام، وستلعب على المدى الطويل دورًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لاسيما وضمان توفر خدمات المياه والصرف الصحي وإدارتها بشكل مستدام بحلول عام 2030، وفقا لليبيان الصادر.

وعبّرت اليونيسيف، عن خالص امتنانها لوزارة الموارد المائية على قيادتها ودعمها، وتتطلع إلى التعاون في المستقبل من أجل التنفيذ الناجح لخطة العمل السنوية، لكل طفل، مياه نظيفة.