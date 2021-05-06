مصرف الجمهورية يتسلم علاوة الزوجة والأبناء من المركزي

أفاد مصرف الجمهورية اليوم، بتسلمه المبلغ المخصص لعلاوة الزوجة والأبناء من مصرف ليبيا المركزي.

وأوضح مصرف الجمهوية عبر صفحته على فيسبوك، أن العلاوة التي استلمها عن الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، وسيبدأ بصرفها بعد استلام الكشوفات التي تحوي أسماء الأسر المستفيدة من وزارة الشؤون الاجتماعية.

من جانبه أعلن مصرف الأمان اليوم، أن مصرف ليبيا المركزي أودع مخصصات علاوة الزوجة والأبناء في حساب المصرف بمبلغ 272، فاصلة 98 مليون دينار، والذي يشمل 273 ألفا، و682 أسرة.

هذا ونبه المصرف إلى أنه بدأ في إيداع المبالغ في حسابات مستحقيها، مؤكدا أنها ستصلهم رسائل تفيد بذلك.

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