مسابقة رمضانية ثقافية بنادي غدامس للكرة الحديدية

أطلق نادي اغدامس للكرة الحديدية مسابقته الرمضانية الثقافية برعاية الاتحاد الليبي للعبة.

حيث تأتي هذه المسابقة ضمن مبادرات الاتحاد الليبي للكرة الحديدية التي تهدف إلى استثمار أوقات اللاعبين وتعزيز المهارات القانونية للعبة، والتحفيز على المشاركة فيها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا