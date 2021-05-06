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الفار لـ”الرئاسي”: سحب تكليف رئيس المخابرات وإلا طردناكم

تم النشر منذُ 24 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

هدد القائد الميداني بما تعرف “عملية بركان الغضب” محمد بحرون، بما سماه “طرد المجلس الرئاسي” بعد قرار رئيسه محمد المنفي، تعيين رئيس جديد لجهاز المخابرات الليبية من أنصار عملية الكرامة.

وطالب بحرون الشهير بالفار، المجلس الرئاسي بسحب قرار تكليف رئيس المخابرات المتورط في ما سماه “الاتحاد” “العدوان على العاصمة طرابلس” بدعم العدوان على طرابلس وإلا فإنه كما مكناكم فإننا قادرين على طردكم وإقالتكم مالم تتراجعوا عن هذه القراران، وغدا الكلمة الأخيرة لأمراء المحاور، وفق قوله.

وكتب الفار المطلوب للنائب العام بطرابلس منذ 2008، وينتمي لتنظيم العودة، على تويتر: “سحب قرار تكليف رئيس المخابرات المتورط غي دعم العدوان على طرابلس وإلا فإنه كما مكناكم فإننا قادرين على طردكم وإقالتكم ….. وغدا الكلمة الأخيرة لأمراء المحاور” وفق قوله.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • يامتخلف عقليا سيتم الامساك بك من ذيلك ياجرذ فاذا كنت تتصور ان اسيادك الاتراك يامتناك سيحموك فانت واهم فهناك تعاون بين مصر وتركيا فى مكافحة الارهاب ياكلاب .
    والمجلس الرئاسى القائد الاعلى للجيش الوطنى طبقا للاتفاق السياسى هو المسئول عن تعيين المناصب العسكرية ولن يكون هناك مكان لا ارهابى وسيتم قصف اوكاركم وسحقها فالمنفى حفيد عمر المختار لا يخشى كلاب مثلكم مصيرها الهلاك ولن تحصلوا على اى اموال من دم الشعب الليبى بعد ذلك ياكلاب فسيتم معاملتكم كالافاعى التى كان ينوى باشاغا تنفيذها

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