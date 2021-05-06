الفار لـ”الرئاسي”: سحب تكليف رئيس المخابرات وإلا طردناكم

هدد القائد الميداني بما تعرف “عملية بركان الغضب” محمد بحرون، بما سماه “طرد المجلس الرئاسي” بعد قرار رئيسه محمد المنفي، تعيين رئيس جديد لجهاز المخابرات الليبية من أنصار عملية الكرامة.

وطالب بحرون الشهير بالفار، المجلس الرئاسي بسحب قرار تكليف رئيس المخابرات المتورط في ما سماه “الاتحاد” “العدوان على العاصمة طرابلس” بدعم العدوان على طرابلس وإلا فإنه كما مكناكم فإننا قادرين على طردكم وإقالتكم مالم تتراجعوا عن هذه القراران، وغدا الكلمة الأخيرة لأمراء المحاور، وفق قوله.

وكتب الفار المطلوب للنائب العام بطرابلس منذ 2008، وينتمي لتنظيم العودة، على تويتر: “سحب قرار تكليف رئيس المخابرات المتورط غي دعم العدوان على طرابلس وإلا فإنه كما مكناكم فإننا قادرين على طردكم وإقالتكم ….. وغدا الكلمة الأخيرة لأمراء المحاور” وفق قوله.