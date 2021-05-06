الحكومة تصدر قرارًا بإنشاء صندوق لإعمار بنغازي ودرنة بـ 500 مليون دينار

أصدر مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، القرار رقم 45 الخاص بإنشاء صندوق سيادي بذمة مالية مستقلة بقيمة مليار و500 مليون دينار ليبي لإعمار مدينتي بنغازي و درنة.

ونص القرار، على تولي ديوان المحاسبة فحص ومراجعة حسابات الصندوق وميزانياته طبقا للتشريعات النافذة ويكون له حساب مصرفي أو أكثر في المصارف العاملة في ليبيا.

ويهدف الصندوق لإعادة إعمار وتأهيل المناطق التي دمرتها الحروب وإزالة أثارها بمدينتي بنغازي ودرنة بما يحقق الأهداف التنموية ومعالجة الأضرار الحاصلة في المباني والبنى التحتية.

كما يتولى الصندوق، حصر وتقييم الأضرار التي لحقت بالمباني والمرافق العامة، وإعداد وتنفيذ خطط وبرامج مشروعات إعادة الإعمار، وتنسيق الجهود بين كافة الجهات العاملة لمعالجة الأضرار، التي لحقت بالمدينة.

كما يلتزم الصندوق بتحديد أولويات الإعمار بما يكفل فتح المجال أمام إنشاء مناطق حضارية واستثمارية، واقتراح أسس وضوابط لتقدير التعويض وآلية سدادها.

ويتولى الصندوق التعاقد لإجراء الصيانة وأعمال الهدم والإزالة، والتنسيق مع السلطات المحلية والأجهزة التنفيذية المتعاقدة بشأن تنفيذ واستكمال المشروعات الإسكانية، ويقوم الصندوق، بإعادة تخطيط المناطق المدمرة وتطويرها.

وتتكون موارد الصندوق من المبالغ المحصلة من فرض رسم بيع النقد الأجنبي، وما يخصص من الميزانية العامة، وقيمة مساهمة الشركات الأجنبية تنيذا لمبدأ المسؤولية الاجتماعية، والهبات التي يحصل عليها الصندوق.