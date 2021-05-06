ليبيا الان

جولة تفقدية لمتابعة الوضع الأمني داخل مدينة سرت

تم النشر منذُ 3 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أجرى آمر الغرفة الأمنية المشتركة، اللواء أحمد سالم، رفقة مساعده العقيد مفتاح الصداعي، ومدير أمن سرت المكلف، العميد الصديق بن سعود، وآمر التوجيه المعنوي، المقدم سالم مصباح، أجروا جولة تفقدية في شوارع مدينة سرت، بغية متابعة الوضع الأمني داخل المدينة من خلال المرور على الدوريات التي تقوم بعمليات التأمين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا

قناة ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك