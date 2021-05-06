جولة تفقدية لمتابعة الوضع الأمني داخل مدينة سرت

أجرى آمر الغرفة الأمنية المشتركة، اللواء أحمد سالم، رفقة مساعده العقيد مفتاح الصداعي، ومدير أمن سرت المكلف، العميد الصديق بن سعود، وآمر التوجيه المعنوي، المقدم سالم مصباح، أجروا جولة تفقدية في شوارع مدينة سرت، بغية متابعة الوضع الأمني داخل المدينة من خلال المرور على الدوريات التي تقوم بعمليات التأمين.
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قناة ليبيا
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