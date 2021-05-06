ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

06 May, 2021

أعلنت الشركة العامة للكهرباء ،عن تواصل الحملة الوطنية للقضاء على التوصيلات الغير شرعية وجباية الديون بإدارة خدمات المستهلكين ترهونه.

وقالت الشركة إن الفرق المكلفة بدائرة خدمات المستهلكين ترهونه ،قامت اليوم الخميس ،بقطع التوصيلات الغير شرعية وحث أصحاب المحال التجارية على تسوية أوضاعهم بمنطقة الخضراء.

ورافقت الفرق المكلفة دورية مركز حماية الطاقة الكهربائية ترهونه ، حيت تم قطع العديد من التوصيلات الغير شرعية، وحث أصحاب هدة التوصيلات علي تسوية أوضاعهم وسداد الديون المتراكمة عليهم

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