اقعيم: مكافآت لرجال الأمن المجتهدين.. وعقوبات شديدة للمخالفين

ترأس وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية، فرج اقعيم العبدلي، الخميس، اجتماعاً أمنياً تناول “حلحلة كُل المعوقات التي يعاني منها رجال الشرطة والمتعلقة بالحقوق والواجبات لإسترجاع الصورة الحسنة لرجل الشرطة”.

وقالت وزارة الداخلية في بيان، إن الاجتماع ضم مدير مديرية أمن بنغازي ومُدراء مراكز الشرطة ورؤساء أقسام المرور والتراخيص وقسم الشُرطة النسائية.

وذكر البيان أن وكيل الوزارة عزز مديرية أمن بنغازي بـ50 مركبة خاصة بالعمل الميداني، وأكد على اهتمام ومتابعة الوزارة لكامل القضايا التي تهم بها رجال الشُرطة نتيجة عملهم الصعب في مكافحة المجرمين وضبط الخارجين عن القانون.

وأضاف العبدلي أن “لكل مُجتهد نصيب في المُكافأت والحصول على تسويات شرفية في حال العمل بكفاءة عالية في تأمين البلاد ومُكافحة الجريمة والخارجون عن القانون والضرب بيد من حديد لكل شخص يُهدد أمن المواطنين”.

وشدد على “مُعاقبة كُل من تُسول له نفسه المساس بكرامة المواطن وإستخدام السُلطة خارج إطار القانون من مُنتسبي الداخلية، وأن أي مُخالف أو مُتقاعص في خدمة الوطن والمواطن سيتعرض لأشد العُقوبات حسب القوانين واللوائح المعمول بها في الدولة الليبية والقانون فوق الجميع”.

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