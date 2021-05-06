الكيلاني تبارك وصول منحة الزوجة والأولاد لمستحقيها

أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية، وفاء الكيلاني، وصول منحة الزوجة والأولاد لمستحقيها، مشيرة إلى مباشرة المصارف اليوم في توزيع هذه المنحة على أكثر من مليون أسرة.
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قناة ليبيا
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