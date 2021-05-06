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الكيلاني تبارك وصول منحة الزوجة والأولاد لمستحقيها

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية، وفاء الكيلاني، وصول منحة الزوجة والأولاد لمستحقيها، مشيرة إلى مباشرة المصارف اليوم في توزيع هذه المنحة على أكثر من مليون أسرة.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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