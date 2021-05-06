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سعيد امغيب: إقالة عماد الطرابلسي خطوة على الطريق الصحيح

تم النشر منذُ 27 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

 

قال عضو مجلس النواب الليبي، سعيد امغيب، أمس الخميس، إن المجلس الرئاسي يخطو خطواته الأولى في الاتجاه الصحيح.

وفي تدوينة على فيسبوك، كتب أمغيب يقول: “المجلس الرئاسي يخطو خطواته الأولى في الاتجاه الصحيح، في الحقيقة منذ فترة طويلة لم أجد ما يدعو للتفاؤل والأمل في كثير من القرارات، لكن قرار إقالة عماد الطرابلسي اليوم بعث الأمل في قلب كل ليبي غيور على وطنه وسيادة أرضه”.

وكان قد أصدر المجلس الرئاسي القرار رقم 17 لعام 2021 ، وذلك بشأن تكليف حسين محمد خليفة العائب بمهام رئيس جهاز المخابرات الليبية، ويخلف العائب في منصبه الجديد عماد الطرابلسي الذي أصدر فائز السراج رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق، المنتهية ولايته قرارا في سبتمبر الماضي بتكليفه.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • يجب على المجلس الرئاسى ان يعلن حالة الطوارئ فورا فهى من اختصاصه ويأمر بالقبض فوار على من يخالف اوامره العسكرية وعلى قادة المناطق العسكرية تنفيذ الاوامر وعلى جويلى ان يقبض على الفار الذى يهدد القيادة العليا للجيش الوطنى ومواجهة اى تمرد على القيادة بحزم اذا اردتم بتاء مؤسسة عسكرية فاسلوب الدواعش مرفوض من هذا الجرذ الفار الارهابى المطلوب للعدالة

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    • كما يجب على المجلس الرئاسى استدعاء ضباط الجيش النظامى للانضما تحت قيادة المناطق العسكرية مع التجنيد الاجبار وحل المليشيلت وضم افرادعا الى وحدات نظامية خاضعة للقانون العسكرى وتتلقى اوامرها من قادة المناطق ورفض اى ابتزاز للمليشيات فقيادة الجيش لديها امكانيات وسلطات تكفى لردع اى تمرد يسير على خطى داعش

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  • اتمنى من المجلس الرئاسى القائد الاعلى للجيش انشاء غرفة عملياته الرئيسية فى سرت فى حضور لجنة العشرة مؤقتا لحين هيكلة المؤسسة العسكرية ويكون قوات نظامية خاصة لمحاربة الارهاب وسحق اى تمرد عسكرى وتكون القوة من وحدات نظامية من الشرق والغرب والجنوب وقادرة على الوصول لاى مكان لحماية الامن القومى والبداية تكون بامساك الفار الذى يتصور نفسه اسد مع امساكه من ذيله وتخصيص مكافأة للقوات التى تساهم فى القبض عليه وتقديمه للمحاكمة العسكرية بسبب تهديد القيادة العليا للجيش التى توافق عليها الشعب

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