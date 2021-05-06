“قناة التناصح” تحرض أهالي طرابلس للخروج في مظاهرات ضد وزيرة الخارجية

أخبار ليبيا24

دعت قناة “التناصح” المملوكة لشخصيات داعمة للتيار المتشدد أبرزهم الشيخ الصادق الغرياني، إلى الخروج في مظاهرات، اليوم الجمعة، ضد وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة، نجلاء المنقوش، ومطالبة رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة بإقالتها، بعد تصريحاتها المطالبة بخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة، من بينها القوات التركية، من الأراضي الليبية.

وغرّدت القناة، على حسابها في تويتر، “دعوات لمظاهرة غدا الجمعة في ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس ومطالبة “الدبيبة” بإقالة وزيرة الخارجية “نجلاء المنقوش” بعد تصريحاتها المؤيدة للعدوان على العاصمة ومطالبتها برحيل القوات التركية التي تقوم بتدريب ودعم الجيش الليبي”.

وعرضت القناة، تساؤلًا لمتابعيها تقول: “هل ستشارك في المظاهرة؟”.

وأتت هذه الدعوة، بعد يوم من تصريحات الشيخ الصادق الغرياني، ضد دعوة وزيرة الخارجية، التي لاقت تأييدًا دوليًا، حيث علّق على تصريحاتها بدعوة أهل طرابلس و”بركان الغضب” للخروج بقوة لشجب التصريحات واستنكارها وألا يسكتوا عن مثل “هذه الترهات والأباطيل” لأنه انحياز للعدو والمشروع الصهيوني، على حد قوله.