ليبيا الان

“قناة التناصح” تحرض أهالي طرابلس للخروج في مظاهرات ضد وزيرة الخارجية

تم النشر منذُ 25 دقيقة
تعليقات
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

دعت قناة “التناصح” المملوكة لشخصيات داعمة للتيار المتشدد أبرزهم الشيخ الصادق الغرياني، إلى الخروج في مظاهرات، اليوم الجمعة، ضد وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة، نجلاء المنقوش، ومطالبة رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة بإقالتها، بعد تصريحاتها المطالبة بخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة، من بينها القوات التركية، من الأراضي الليبية.

وغرّدت القناة، على حسابها في تويتر، “دعوات لمظاهرة غدا الجمعة في ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس ومطالبة “الدبيبة” بإقالة وزيرة الخارجية “نجلاء المنقوش” بعد تصريحاتها المؤيدة للعدوان على العاصمة ومطالبتها برحيل القوات التركية التي تقوم بتدريب ودعم الجيش الليبي”.

وعرضت القناة، تساؤلًا لمتابعيها تقول: “هل ستشارك في المظاهرة؟”.

وأتت هذه الدعوة، بعد يوم من تصريحات الشيخ الصادق الغرياني، ضد دعوة وزيرة الخارجية، التي لاقت تأييدًا دوليًا، حيث علّق على تصريحاتها بدعوة أهل طرابلس و”بركان الغضب” للخروج بقوة لشجب التصريحات واستنكارها وألا يسكتوا عن مثل “هذه الترهات والأباطيل” لأنه انحياز للعدو والمشروع الصهيوني، على حد قوله.

الوسوم

#المنقوش #مظاهرات الصادق الغرياني القوات الأجنبية تركيا قناة التناصح ليبيا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • الوزيره تريد إجلاء الاتراك ومرتزقتهم عن غرف نومكم فمنكم من صرح علنا بأن الاتراك مرحب بهم حتي في غرف النوم فمن له غايه ما بالأتراك عليه ان يذهب اليهم هناك في تركيا حيث كل المبيقات مبترحه من بيوت دعاره مرخص لها اردوغان وعائداتها تمثل دعامه للاقتصاري وحتي نوادي المثليين مسموح بها فمن يريد الاتراك عليه الذهاب اليهم وعدم احضار الاتراك الي ليبيا

    رد

  • هذه قجبة من قحاب قاعدة الرجمة تذهب الى قوداها البغل العام لكي تمسح حذاءه تكون عشيقته اذا اردت تصبح راقصة عند السيسي متل الهام شاهين او سما المصري او قوداة الامارات متل عبير موسى لا ان تقود الثورة المضادة من داخل طرابلس ضحى عليها الاف تريس لكي لايدنسها اويدخلها المجرم الحرب الاسير تشاد يدخلها البلحة مصر مشروم او العاهر الامارات صلاحيات هذه حكومة محصورة فقط في تنظيم الانتخابات لا علاقة الاتفاقات العسكرية والامنية السيادية الشرعية مع حلفاء الشعب الليبيي لذلك يجب اقالة هذه الوزيرة شمطاء التي تستفز الانصار الثورة فبراير المجيدة

    رد

  • لعنة الله على الصادق الغرياني وأنصاره كلام لايعقل معالي وزيرة الخارجية كان طلبها الوحيد هو خروج جميع القوات الأجنبية سواء تركيا أو روسيا أو غيرها ولم تكن منحازة إلى أي دولة أجنبية وهذا الطلب هو الصواب الصادق الغرياني يريد الأتراك العملاء يسرحون ويمرحون في ليبيا كما يريدوا لأن تركيا الملاذ الآمن له ولي جماعة الإخوان المسلمين فيجب أن يصدر قرار بالقبض عليه من قبل محكمة الجنايات الدولية ويجب أن يعرف إن نجلاء المنقوش مرأة قوية وتهمهما مصلحة الوطن والمواطن ولماذا يجب عزلها من منصبها هل هي فعلت شي خاطئ عندما طالب بسحب المرتزقة والأجانب الذين دمروا ليبيا والذي سوف يخرج وينادي بعزل المنقوش عميل لا يحترم سيادة ليبيا ولا يريد الليبين أن يعيشوا في سلام فأنتم من وبصفتكم من تطالبون دبيبة أن يعزلها قبح الله وجوهكم يا عملاء الناتو

    رد

  • القحبة واللبوة والمتناكة هى امك الساقطة فى خيام النكاح والتى سقطت منها سهوا فى الجلة فسموك جلول نسبة الى الجلة رةث البهائم ولان نسبك مجهول فلايعرفون لك ايا فالخرفان التى عاشرت امك عديدة لهذا نرى هذا الشذوذ والقذارة لتيس مثلك حقير يستحق ان يسحق مثل الصراصير

    رد