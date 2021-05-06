«النهر الصناعي»: «فريق غريان» تعرض لمطاردة من قبل سيارة معتمة الزجاج

أعلن جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة- سهل الجفارة، إنه إثناء عمليات التعبئة وأعمال المراقبة الضرورية للخط الرئيسي لنقل المياه “ترهونة –بوزيان”، تعرض الفريق التابع لمنطقة غريان إلى مطاردة ومضايقة من قبل سيارة معتمة الزجاج حاولت إجبار الفريق للتوقف، إلا أنهم نجحوا في تجاوز الأزمة.

وبحسب بيان صادر عن النهر الصناعي، اليوم الجمعة، فإنه طالب الجهات الأمنية بتأمين مسارات المنظومة خاصة الواقعة بمناطق الضغوط العالية والتي تتطالب أعمال المراقبة والصيانة بالفترتين النهارية والليلة.

وشدد الجهاز، على ضرورة اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لتوفير الحماية لتمكين الفرق بإدارة المنظومة من إنجاز كل المهام المكلفة بها لضمان استمرار تدفق المياه لمناطق الاستهلاك و بالكميات المخصصة والمتاحة.