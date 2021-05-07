السيطرة على تسرب “مازوت” في خليج طبرق

أخبار ليبيا 24-خاص

قال رئيس لجنة مكافحة تلوث خليج طبرق، عبدالباسط موسى القذافي، اليوم الجمعة، إنه تمت السيطرة على تسريب مادة المازوت من خزانات المحطة البخارية ومنعه من الوصول لخليج طبرق.

وأضاف القذافي، لأخبار ليبيا 24، إن عملية كشف مكان تسرب مادة المازوت والسيطرة عليه تعتبر من أهم الخطوات التي اتخذتها لجنة مكافحة التلوث التي شكلتها بلدية طبرق، لافتًا إلى أن دور المؤسسة الوطنية للنفط كان كبيرا بإصدار تعليماتها لشركتي الخليج والبريقة بالوقوف مع اللجنة لما فيها من خبرات في مكافحة التلوث .

وقال القذافي، أن اللجنة لديها تواصل مع شركتي رأس لانوف وسرت من أجل تقديم الدعم ببعض المعدات الخاصة بمكافحة التلوث.

وأوضح، أنه جرى تجميع وحصر مادة المازوت بالأطواق وأهمها منطقة الكورنيش، مؤكدًا أن فرق المكافحة تعمل دون كلل لسحب وكشط المازوت من البحر ووضعه في براميل.

وقال القذافي، إن المؤسسة الوطنية للنفط ليست طرفا في هذا التلوث، ولكن اهتمامها بحسن الجوار جعلها تتدخل بكل قوة للمساعدة، مؤكدًا أن أعمال لجنة مكافحة التلوث لن تنتهي إلا بالقضاء على التلوث وعودة خليج طبرق لوضعه الطبيعي .