«الخارجية» تأذن بتركيب منظومات للجوازات بـ 13 قنصلية وسفارة

أذنت وزارة الخارجية الليبية، بتركيب منظومات للجوازات بعدد من البعثات الدبلوماسية، حرصا من حكومة الوحدة الوطنية على تذليل الصعاب وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين دون اسثتناء وبتعليمات من وزير الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش بالتنسيق مع وزير الداخلية العميد خالد مازن.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان لها، اليوم الجمعة، إن ذلك يأتي ذلك في إطار سعي حكومة الوحدة الوطنية إلى تقديم الخدمات للمواطن الليبي بكل سهولة ومرونة سيشرع العمل على تركيب منظومات حديثة لاستخراج جوازات السفر للمواطنين الليبيين المقيمين في الخارج عبر السفارات والقنصليات الليبية في دول العالم.

ولفت الوزارة، إلى أنه جرى التعاون بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي ومصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب للعمل على توفير الاحتياجات الضرورية والأجهزة المطلوبة بشكل عاجل وتركيب محطات تصوير جوازات السفر في عدد من الدول.

ولفتت إلى أن السفارات والقنصليات ستشرع في عملية إصدار جوازات السفر الجديدة في الأيام القريبة المقبلة، وبذلك سيكون بمقدور الجالية الليبية من زائرين ومقيمين وطلبة وغيرهم تقديم طلباتهم مباشرة للسفارات والقنصليات الليبية بالخارج لإصدار الجوازات بكل سهولة ويسر وتوفير الوقت والجهد .

وتابع البيان:” ستتم المرحلة الأولى بتركيب هذه المنظومات عبر البعثات الدبلوماسية التالية:-

السفارة الليبية مالطا

السفارة الليبية الرباط

السفارة الليبية الأردن

السفارة الليبية مانشستر

السفارة الليبية واشنطن

السفارة الليبية القاهرة

القنصلية الليبية الإسكندرية

القنصلية الليبية اسطنبول

السفارة الليبية ماليزيا

السفارة الليبية كندا

السفارة الليبية بريطانيا

السفارة الليبية روما

القنصلية الليبية ميلانو.

واستطرد البيان:” تأتي هذه الخطوة ضمن أولويات الوزارة في تقديم الخدمات الضرورية والعاجلة للمواطن في الخارج، إلى جانب التأكيد على ضرورة عودة العمل بالسفارات الأجنبية المعتمدة في ليبيا وتقديم خدمات منح التأشيرة من داخل الأراضي الليبية” .

وأشار إلى أن المرحلة الأولى سيتبعها مراحل أخرى لتركيب المزيد من المنظومات في سفارات وقنصليات بعدة دول أخرى.