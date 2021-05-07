وزير الصحة خلال زيارة زليتن: نهدف لتطوير الخدمات الطبية ودعم المرافق الخدمية

شارك الدكتور علي الزناتي وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، أمس الخميس، في زيارة الحكومة برئاسة المهندس عبد الحميد دبيبة وعدد من الوزراء، لمدينة زليتن.

واجتمع وفد الحكومة، مع المجلس البلدي زليتن وأعضاء البرلمان عن المدينة للتشاور ومناقشة عدة مواضيع تخص المدينة.

وفي كلمة لوزير الصحة، خلال اجتماعه بالمجلس البلدي زليتن، قال:”نسعى جاهدين لضمان تقديم وتطوير الخدمات الطبية بالجودة المطلوبة، وذلك من خلال زياراتنا للمرافق الصحية القائمة والمشروعات قيد الإنشاء في كل ربوع ليبيا، ومتابعتنا لسير العمل داخلها، ومن بينها مدينة زليتن”.

وقام الوفد برئاسة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المهندس عبدالحميد دبيبة والدكتور علي الزناتي، ضمن الوفد الوزاري، بجولة تفقدية للمركز الطبي زليتن، والاطلاع على سير العمل فيه ونسبة الإنجاز.