السعودية تجدد دعمها للحل السياسي في ليبيا

أخبار ليبيا24

جددت المملكة العربية السعودية تأكيد دعمها للحل السياسي في ليبيا.

أتى ذلك في لقاء في تونس جمع النائب بالمجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، مع سفير المملكة السعودية تطورات الأوضاع في ليبيا.

وقال اللافي، في تغريدة على تويتر، إنه أجرى لقاء مثمرًا الخميس بالعاصمة التونسية، مع سفير المملكة العربية السعودية الدكتور عبد العزيز بن علي الصقر.

وأضاف اللافي، أنهما تناولا خلال اللقاء عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتطورات الأوضاع في ليبيا، لافتًا إلى أن السفير أكد استمرار دعم المملكة العربية السعودية، للحل السياسي في ليبيا.