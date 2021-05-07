اجتماع في درنة لدراسة مدى الاستفادة من الزيارات الميدانية للمسؤولين للمدينة

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قالت، بلدية درنة، إن وكيل ديوان البلدية عقد اجتماعا بمقر مكتب الخدمات الصحية مع رؤوساء وممثلي القطاعات بالبلدية ومدراء القطاعات درنة، للمصادقة على بنود جدول أعمال الاجتماعات السابقة وتحديد آلية العمل من خلال ربط القطاعات لتنسيق العمل من خلال رؤساء الفروع لتقديم أفضل الخدمات.

كما جرى خلال الاجتماع نقاش المقترح المقدم من بعض رؤوساء القطاعات لتحديد لجنة تتولى التنسيق لزيارات المسؤولين والوزراء لنقل مشاكل البلدية والقطاعات بصورة حضارية وتحديد مهامها من خلال عمادة البلدية .

وتناول الاجتماع ابداء الملاحظات والآراء حول زيارة رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، وبعض المسؤولين والوزراء وكيفية الاستفادة منها في حل المشاكل والمختنقات وتوفير الاحتياجات اللازمة للبلدية .

وفي مطلع مايو الجاري زار المنفي درنة، تفقد خلالها المدينة القديمة وحي المغار بالمدينة وما لحق بها من أضرار، كما التقى بعميد البلدية والحكماء والأعيان ورئيس جامعة عمر المختار فرع درنة والقيادات المدنية والعسكرية.

وخلال الزيارة، ناقش المنفي ملفات عودة المهجّرين والنازحين والمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية وآليه عمل المفوضية الوطنية للمصالحة الوطنية.