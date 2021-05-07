عبدالمالك المدني: قادة «بركان الغضب» سيجتمعون لوضع حدٍ لهذه المهازل

قال عبدالمالك المدني، الناطق باسم المكتب الإعلامي لما يسمى بـ«عملية بركان الغضب»:« بإذن الله سيكون هُناك اجتماع واسع لقادة قوات بركان الغضب خلال الـ 24 ساعة المقبلة لوضع حد لهذه المهازل والأشياء التي تُحاك في الخفاء، والتي قد تسبب في هجوم جديد من الغزاة»، على حد تعبيره.

وأضاف عبدالمالك المدني، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:« رجال بركان الغضب دائماً في الموعد»، على حد زعمه.

وتناقلت مصادر متطابقة، أن اجتماع ما يعرف بقادة المحاور بطرابلس اليوم الجمعة يتركز على عدة نقاط أهمها، استمرار تكليف الحداد رئيساً للأركان العامة وعدم إقالته، وإلغاء قرار تكليف حسين العائب للمخابرات العامة.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن الاجتماع سيتمسك بعدم إلغاء غرفة العمليات المشتركة للمنطقة الغربية.