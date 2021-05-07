«بوقعيقيص»: هيئة الدستور يسددون لها «الرواتب والعلاوات والمزايا» بدون عمل

قالت عضو اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي آمال بوقيعيقص، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” في كل الدنيا الأجر مقابل العمل فقط، لكن في ليبيا الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور يسدد لها الرواتب والعلاوات فضلا عن المزايا، وكلها واجبة الدفع”.

وكانت آمال بوقيعيقص، قد قالت في وقت سابق، إن اللجنة انتهت من أعمالها بشأن القاعدة الدستورية، وأحال يان كوبيش الأمين العام لبعثة الأمم المتحدة هذا العمل إلى الملتقى العام.

وأوضحت بوقعيقيص في تدوينة على “فيسبوك”، وقتها:” أبرز ما أفرزته اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي.

وأضافت عضو ملتقى الحوار السياسي، إن القاعدة هي تعديل الإعلان الدستوري، وعلى أساسه ستقوم الانتخابات البرلمانية والرئاسية ويؤجل الاستفتاء على مسودة الدستور في الوقت الراهن، وتتكفل السلطة الجديدة المنتخبة بتشكيل لجنة للتعديلات الدستورية تعمل على المواد الخلافية بالتعاون مع هيئة صياغة الدستور.

وتابعت:” بعد تمام التعديل يطرحه مجلس النواب الجديد للاستفتاء، وتكون مدة مجلس النواب أربع سنوات يجب فيها إنجاز الاستفتاء”، مشيرة إلى أن القاعدة الدستورية أحالت آلية انتخاب الرئيس، وكذلك صيغة اليمين الدستوري ليحسمها الملتقى العام.